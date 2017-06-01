Путин: Причина русофобии кроется в утверждении многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума объяснил причины русофобии во всем мире. Кроме того, глава государства рассказал, что думает о русских хакерах и расширении НАТО.

В ходе беседы с главами информационных агентств российский лидер заявил, что «из некоторых стран русофобия так и хлещет через край». «С чем это связано? На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир. А это не нравится монополистам», – сказал Путин. По его словам, русофобия выгодна тем, кто стремится сдержать Россию в отстаивании собственных интересов.

В то же время попытки ограничивать РФ приносят нулевой эффект, а в некоторых странах начинает приходить осознание контрпродуктивности такой политики. «Мы совершенно точно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, эта тенденция сохранится», – отметил президент.

Путин заявил, что Россия не собирается просто смотреть, как НАТО продвигается к ее границам. «Вот базы НАТО подвигаются к нашим западным границам, инфраструктура приближается, инциденты увеличиваются. Ну и что мы должны делать, смотреть на это, что ли, безвольно? Нет, так не будет. Мы соответствующим образом реагируем», – подчеркнул президент.

Речь идет не только о западных границах РФ, но и о восточных. Путин заметил, что наращивание военного потенциала на Дальнем Востоке и Курилах не является инициативой России. По мнению российского лидера, именно расширение альянса подталкивает гонку вооружений. «Вы все молчите об этом. Мир молчит, будто бы ничего не происходит», – отметил Путин.

Кроме того, президент напомнил о российских хакерах, которые якобы вмешивались в президентские выборы в США. Глава государства уверен в том, что «никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране». К тому же Путин заявил, что Россия не только не занимается организацией киберпреступлений, но и активно борется с этим явлением.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.17

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