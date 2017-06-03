Путин: Повлиявшие на исход выборов в США хакеры могли быть американскими

Президент России Владимир Путин не исключил, что киберпреступники, которые вмешивались в избирательную кампанию в США, могли быть и американскими. По словам главы государства, хакеры в политической борьбе выпустили определенную информацию, а затем «перевели стрелку на Россию».

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию», – сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

Российский лидер отметил, что киберпреступникам было выгодно по каким-то причинам выпустить определенную информацию в самый разгар президентской гонки. ​«Они ее выпустили, сославшись на Россию», – заявил Путин, добавив, что вполне может себе представить такой ход развития событий.

Накануне, во время встречи с руководителями международных информационных агентств, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Владимир Путин также упоминал о российских хакерах, которые якобы вмешивались в президентские выборы в США. Глава государства выразил уверенность в том, что «никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране». К тому же Путин заявил, что Россия не только не занимается организацией киберпреступлений, но и активно борется с этим явлением.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.17

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