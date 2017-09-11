Путин осенью уволит десяток губернаторов, узнали СМИ

В Кремле результаты прошедших 10 сентября губернаторских выборов посчитали поводом для смены сразу нескольких губернаторов. Осенью этого года в отставку могут быть отправлены до десяти глав регионов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкого к президентской администрации, и неназванного федерального чиновника.

Отмечается, на вчерашних выборах победу одержали врио губернаторов, назначенные минувшей зимой и весной в семи регионах России – в Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Удмуртии, Республике Марий Эл и Карелии. Их возглавили Максим Решетников, Андрей Никитин, Николай Любимов, Алексей Цыденов, Александр Бречалов, Александр Евстифеев, Артур Парфенчиков соответственно. Все они, согласно предварительным итогам голосования, победили в первом туре.

Такие итоги выборов в администрации президента РФ сочли свидетельством поддержки курса на изменение губернаторского корпуса и поводом для формирования нового поколения управленцев, сообщили собеседники издания. В Кремле видят в этом запрос людей на обновление. Результаты выборов, по мнению одного из источников, показали, что у избирателей в регионах высокие ожидания от новичков.

Замена старых губернаторских кадров продолжится этой осенью: ожидается отставка порядка 10 глав регионов, сообщают источники издания. Однако, в каких регионах, возможна, смена руководителей сменятся руководители, собеседники РБК назвать отказались.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.17

«Это успех»: оппозиция прошла в муниципальные собрания Москвы. Депутатами стали около 190 оппозиционных кандидатов. / В Екатеринбурге Куйвашев набрал меньше 48% голосов. / «Новые конфликты неизбежны»: муниципальная реформа в Свердловской области оказалась бомбой замедленного действия. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»