Совфед: Запад готовит российскую молодежь к «цветным революциям»

Запад намерен использовать российскую молодежь для подготовки и проведения «цветных революций». Об этом заявляется в плане доклада комиссии Совета Федерации по государственному суверенитету. Сенаторы высказывают опасения, что через 10-15 лет возникнет реальная угроза государственного переворота «в угоду внешним заказчикам».

Временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета подготовила доклад о вмешательстве во внутренние дела России, который представят в конце января 2018 года, заявил глава комиссии Андрей Климов. По его словам, часть разделов доклада будет закрыта, «не только от СМИ, но и от тех, кто не имеет специального допуска». Это, по его словам, необходимо, чтобы представители власти «убедились, что каждое наше слово имеет под собой серьезное обоснование».

В закрытой части доклада будет содержаться информация о рисках иностранного вмешательства в президентские выборы 2018 года. Авторы документа раскроют методы воздействия стран Запада для стимулирования протестных настроений, разжигания межэтнической и межрелигиозной напряженности в России. Сенаторы полагают, что Запад будет использовать в качестве одного из основных инструментов российскую молодежь для «расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев «цветных революций», государственных переворотов, социальной дестабилизации». Запад, считают члены Совфеда, намерен сформировать «среду лидеров, способных через 10-15 лет изменить конституционный строй, существенным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков подобных программ», следует из плана доклада.

Как пишет РБК, по мнению политолога Аббаса Галлямова, риторика сенаторов в большей степени обращена к силовикам, которые «должны видеть перед собой не детей, а оболваненных вражеской пропагандой национал-предателей». Эксперт считает, что члены Совфеда с большой вероятностью подразумевают под лидерами молодежи основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонников.

Авторы доклада уверены, что в ходе президентской кампании 2018 года Запад станет заявлять о «недемократическом характере» агитации, повсеместном использовании административного ресурса, а также в предсказуемости результатов выборов, тем самым желая снизить авторитет российской власти и усилить авторитет несистемной оппозиции в глазах электората.

Из доклада следует, что наибольшую активность в деле вмешательства во внутренние дела России и стран СНГ закономерно проявляют США. Сенаторы разрабатывают «Черную книгу противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств». В ней могут оказаться иностранные физические и юридические лица, которые в 2000-2018 годах угрожали российскому государственному суверенитету. Ее предлагается представить в середине следующего года.

Кроме того, сенаторы намерены закрепить на законодательном уровне понятие «вмешательство во внутренние дела России» и разрешить депутатам и сенаторам проводить официальные парламентские расследования подобных случаев. Они также планируют разработать законопроект, который запретит реализовывать на территории России иностранные госпрограммы без согласования с уполномоченными органами госвласти. Помимо этого, сенаторы считают необходимым ввести «особое отношение к странам, с территории которых происходит систематическое вмешательство во внутренние дела России». Таким государствам будут грозить индивидуальные санкции.

Напомним, в состав созданной в июне 2017 года временной комиссии по защите госсуверенитета вошли десять сенаторов, в том числе Борис Невзоров и Олег Морозов.

Москва, Иван Гридин

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