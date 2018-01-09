Российских чиновников мотивируют угрозой увольнения и деньгами

Министерство финансов России предложило новый способ повышения эффективности работы госслужащих. Часть чиновников сократят, а освободившиеся средства направят на премирование оставшихся сотрудников. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу федеральные ведомства в течение месяца направят в комиссию по административной реформе предложения по сокращению численности штата. Минфин рассмотрит предложения, направленные от структур, подотчетных кабмину. Решения по ведомствам, подотчетным главе государства, пропишут в виде изменений в акты президента.

В проекте постановления правительства о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти говорится и о премировании оставшихся сотрудников. Денежные бонусы Минфин предлагается выдавать из средств, высвободившихся после увольнения госслужащих. «Объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти сохраняется на очередной и последующие годы», – говорится в документе.

Меры разработаны в целях повышения эффективности деятельности государственных органов, оптимизации штата и дальнейшего развития госслужбы.

Напомним, в декабре премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации зарплаты работников федеральных учреждений и чиновников на 4% с 1 января 2018 года. Последний раз зарплаты госслужащим поднимали в октябре 2013 года – тогда рост жалованья составил 5,5%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.01.18

Совесть – ничто, картинка – всё: в Чикаго горстка антикрымских активистов присоседилась к антиамериканскому пикету. / В ожидании новых санкций: в России создан штаб для обеспечения работы «оборонки». / «Партнеры совсем заврались»: в МИД РФ отреагировали на обвинения главы ЦРУ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»