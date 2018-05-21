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Понедельник, 21 мая 2018, 15:18 мск

Новости Политика

Дворкович останется главой оргкомитета ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин предложил оставить бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича на посту главы оргкомитета «Россия-2018», занимающегося подготовкой к чемпионату мира по футболу.

Распоряжение главы государства размещено на официальном интернет-портале правовой информации и адресовано кабмину и наблюдательному совету организационного комитета «Россия-2018».

Отметим, что Дворкович возглавлял оргкомитет еще будучи в должности вице-премьера в прежнем составе правительства. Чиновник встал у руководства оргкомитета ЧМ по футболу в марте текущего года, сменив экс-главу Минспорта Виталия Мутко. В новый состав правительства, утвержденный Путиным в пятницу, 18 мая, Дворкович не попал. Однако в тот же день он был избран сопредседателем российского инновационного фонда «Сколково».

ЧМ по футболу стартует 14 июня и продлится по 15 июля. Игры примут 12 стадионов в 11 городах России – Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Саранске.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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