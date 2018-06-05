Путин о своих «полуголых» фото: «Не люблю прятаться в кустах»

Президент России Владимир Путина в интервью австрийскому телеканалу ORF рассказал, почему главу российского государства часто фотографируют с голым торсом и публикуют такие снимки на сайте Кремля.

Во время интервью журналист Армин Вольф заметил, что есть много фото Путина в «полуголом виде», которые делаются не папарацци или туристами и размещаются на сайте Кремля. При этом он отметил, что «для главы государства это действительно довольно необычно».

«Вы сказали «в полуголом». Слава богу, не «в голом», – ответил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля, пояснив, что если он отдыхает, то не считает «необходимым прятаться за кустами» и «ничего в этом плохого» не видит.

Стоит отметил, что ранее Кремль неоднократно публиковал фото с Путиным на отдыхе в Туве и Алтае. Снимки, запечатлевшие президента на рыбалке, а также во время прогулки на лошадях, размещались на сайте Кремля в 2007, 2009 и 2017 годах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.18

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