«Путин познакомил Шойгу с преемником»: в Рунете шутят про уик-энд президента в Туве

На минувших выходных президент России Владимир Путин отдыхал в Туве в компании главы республики Шолбан Кара-оола, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент занимался «видовым, природным туризмом». Песков рассказал, что Путин «походил по горам и полюбовался красотами».

Пресс-секретарь президента пообещал, что в течение сегодняшнего дня пресс-служба опубликует некоторые фото с отдыха Владимира Путина.

Комментаторы в соцсетях отреагировали на сообщения о минувшем уик-энде президента шутками, дескать, Путин познакомил Шойгу с преемником, намекая на Бортникова, и многочисленными вопросами…. о Медведеве: куда все-таки пропал премьер и почему он не с ними. «Отдых дело нужное. А на кого страну оставили? На Медведева?», – пишут пользователи. Напомним, в конце прошлой недели СМИ обратили внимание на то, что глава правительства РФ не появлялся на публике около 10 дней и отменил ряд важным мероприятий со своим участием. В пресс-службе кабмина, комментируя данные сообщения, заявили, что Медведев получил спортивную травму и лечится, но не уточнили, что повредил глава правительства. Песков, в свою очередь, отметил, что не в курсе состояния здоровья премьер- министра, заверив, что на взаимодействии Медведева и Путина это никак не повлияет.

Добавим, год назад президент Путин также отдыхал несколько дней в Туве в сопровождении Шойгу. Тогда президента рыбачил на озерах в горах, занимался подводной охотой.

Бывал Путин на отдыхе в Туве и летом 2013 года. Он тогда похвастался, что поймал щуку весом свыше 21 кг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.18

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