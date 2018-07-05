Кремль в глухой обороне от пенсионной реформы: Экспертиз не проводим, все вопросы – к кабмину и Госдуме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не ведут никаких исследований на тему готовящейся правительством пенсионной реформы и отношения населения к повышению пенсионного возраста.

«В администрации президента никаких подобных экспертных работ не ведется», – сказал официальный представитель главы государства, отметив, что вся экспертная проработка осуществляется в парламенте и правительстве.

Песков также сообщил, что на совещании по экономическим вопросам у президента в четверг, 5 июля, пенсионная реформа обсуждаться не будет, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», пенсионная реформа вызвала резкое неприятие россиян. В регионах по всей России прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Согласно многочисленным опросам, подавляющее большинство жителей страны негативно относятся к планам кабмина. На этом фоне социологические компании зарегистрировали снижение рейтинга президента и главы правительства, несмотря на неоднократные заявления Пескова, что Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы. В Кремле на не радующие итоги социологических исследований отреагировали, заявив, что президент не обращает внимания на падение популярности. По словам Пескова, в администрации президента «не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства». Он подчеркнул, что планы правительства «надо скрупулезно разъяснять», а не драматизировать.

Ранее сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что в Кремле обеспокоены народными волнениями, вызванными предстоящим повышением пенсионного возраста. Отмечалось, что администрация президента собирается усилить пиар-сопровождение пенсионной реформы. К решению проблемы негативного информационного фона привлекли пул экспертов и политтехнологов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.18

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