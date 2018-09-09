Жириновский «потасовался» на несанкционированном митинге в Москве

Глава ЛДПР Владимир Жириновский стал участником потасовки на Пушкинской площади в центре Москвы. Там состоялся несанкционированный митинг. В партии оправдались, что случившееся – реакция на многочисленные провокации в адрес политика.

Сегодня, 9 сентября, на Пушкинской площади прошла несогласованная властями акция против повышения пенсионного возраста. По данным МВД России, в ней приняли участие около 2 тыс. человек. На митинге появился и Жириновский.

В его адрес посыпались оскорбления. В итоге завязалась потасовка. Депутат от ЛДПР Василий Власов, оказавшийся на месте ЧП, рассказал, что инцидент обошелся без эксцессов, передает РИА «Новости».

«Когда мы уже собрались уходить, определенные провокаторы, выкрикивая различные оскорбления, на нас пытались как-то нападать, что-то бросить в нашу сторону. Были определенные провокаторы, человек пять, от силы десять. Мы попросили одного товарища, который был больше всего активен, (показать) нам свой паспорт. Нам было интересно. Он отказался свой паспорт показывать», – рассказал парламентарий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.09.18

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