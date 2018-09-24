Навального снова задержали после отбытия им 30 суток ареста

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан в понедельник, 24 сентября, на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в центре Москвы. На него оформляют новый административный протокол. Об этом сообщил соратник Навального Алексей Волков в своем твиттере.

По его данным, оппозиционер сейчас находится в ОВД «Даниловский, на него составляют новое административное дело по ч.4 ст. 20.2 КОАП «(«Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения митинга, повлекшие причинение вреда здоровью или имуществу»). Навальному грозит до 300 тыс. рублей штрафа, или до 200 часов обязательных работ, либо до 20 суток ареста.

«Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда», – отметил Волков и связал задержание Навального с несогласованной акцией против пенсионной реформы, проведенной 9 сентября.

Как сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, судебное заседание по новому делу состоится 24 сентября в Симоновском суде.

Как информировал «Новый День», в этом году оппозиционер трижды попадал под арест. В мае он получил 30 и 15 суток (сроки не складывались и исчислялись с одного дня, в спецприемнике Навальный провел 30 суток) – за повторное нарушение организации публичного мероприятия и неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) соответственно – после задержания на протестной акции 5 мая. 27 августа Навальный был отправлен под арест на 30 суток за инициированную им несанкционированную акцию «Забастовка избирателей» 28 января 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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