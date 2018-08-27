Навального отправили «отдыхать» на 30 суток

Скандальный политик Алексей Навальный арестован на 30 суток за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Суд постановил признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста, передает «Интерфакс».

Согласно оглашенному судом протоколу, 28 января 2018 года Навальный организовал и принял участие в не согласованном с органами исполнительной власти мероприятии, квалифицированном как шествие.

Навальный заявил в суде, что виновным себя не считает. «Этот довольно странный процесс устроен исключительно для того, чтобы не дать мне возможность участвовать в подготовке всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста», – сказал он.

Защитники политика- Иван Жданов и Александр Помазуев – настаивали на прекращении административного дела, ввиду отсутствия в действиях Навального состава правонарушения.

Примечательно, что в феврале Тверской суд отказался рассматривать административное дело Навального в связи с протестной акцией, вернув материалы в полицию для устранения нарушений, которые были допущены при составлении материалов. В субботу, 25 августа, оппозиционера задержали днем около дома и доставили в ОВД «Даниловский».

Назначенный сегодня арест стал третьим для оппозиционера в этом году. В мае он получил 30 и 15 суток (сроки не складывались и исчислялись с одного дня, в спецприемнике Навальный провел 30 суток) – за повторное нарушение организации публичного мероприятия и неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) соответственно – после задержания на протестной акции 5 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.18

Незаконные агитаторы ЕР «издеваются над избирателями»: избирком готовит жалобу в Роскомнадзор и полицию. / «Путин познакомил Шойгу с преемником»: в Рунете шутят про уик-энд президента в Туве. / Протест против пенсионной реформы: Путин в курсе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»