«Всё неплохо»: Путин рассказал о «позитивной картине» в экономике РФ (ФОТО)

Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле оценил текущую экономическую ситуацию в стране и перечислил системные задачи в российской экономике.

Глава государства нашел ситуацию в экономике РФ благоприятной: «По ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная» – слова президента приводит пресс-служба Кремля.

Путин отметил рост промышленного производства, который за 8 месяцев составил 3,1% (в том числе обрабатывающего производства на 3,8%), рост вложений за первое полугодие в основной капитал предприятий и организаций – на 3,2%, рост грузоооборота транспорта (3% за 8 месяцев), розничной торговли (2,7%). «Все это важные индикаторы не только деловой активности, но и потребительского спроса российских семей», – констатировал он.

Также президент указал на «стабильно низкие значения у инфляции и безработицы». По его данным, «в августе безработица сократилась до 4,6% и… находится на рекордно низком уровне». Рост цен в годовом выражении в сентябре составил 3,4%, добавил Путин, заметив, что в минувшем месяце цены росли несколько быстрее, чем обычно, но, несмотря на это, инфляция пребывает «в рамках целевого ориентира».

Кроме того, президент отметил «устойчивость финансового рынка», а золотовалютные резервы, по его словам, «выросли с начала этого года на 5,7% и составляют уже $459 млрд».

Вместе с тем Путин призвал правительство обеспечить более ощутимый рост зарплат и реальных доходов россиян. По его мнению, это – системная задача в экономике. Президент отметил, что в этой сфере уже наблюдается позитивная динамика: за январь-август 2018 года реальные денежные доходы граждан выросли на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года, реальная заработная плата увеличилась на 8,4%.

Глава государства добавил, что в числе других важных задач в экономике – выход на более высокие темпы экономического роста, поддержка инвестиционной активности, стимулирование развития обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта.

В совещании участвовали помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Путин провел совещание по экономическим вопросам, фото: kremlin.ru

Примечательно, что в июне Росстат в очередной раз пересмотрел оценку роста промышленности России в 2016-2018 годах, после чего некоторые показатели взлетели сразу в три раза. Согласно объяснениям статистиков, данные были обновлены из-за информации, предоставленной компаниями и малым бизнесом после перехода на новые классификаторы. Тогда Росстат сообщил, что промпроизводство в мае 2018 года увеличилось сразу на 3,7%. При этом данные роста промышленности в 2017 году были пересмотрены с 1% до 2,1%, в первом квартале 2018 года – с 1,9% до 2,8%, а в апреле – с 1,3% до 3,9%.

После пересчета данных Росстат накануне объявил о росте промышленного производства в стране. По данным ведомства, в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился сразу на 3%. В то же время, судя по официальной статистике, промпроизводство в РФ в сентябре замедлило рост в годовом выражении до 2,1% с августовских 2,7%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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