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Понедельник, 15 октября 2018, 17:35 мск

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Кризиса «нет»: Росстат отчитался о росте промпроизводства сразу на 3%

Росстат после перерасчета данных доложил о росте промышленного производства в стране. Согласно данным официальной статистики, в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился сразу на 3%.

«Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2018 г. по сравнению с январем-сентябрем 2017 г. составил 103,0%», – говорится в сообщении.

В то же время, судя по материалам Росстата, промпроизводство в РФ в сентябре замедлило рост в годовом выражении до 2,1% с августовских 2,7%.

Как сообщал «Новый День», в июне Росстат в очередной раз неожиданно пересмотрел оценку роста промышленности России в 2016-2018 годах, после чего некоторые показатели выросли сразу в три раза. Сами статистики заявляют, что данные актуализировались из-за информации, предоставленной компаниями и малым бизнесом после перехода на новые классификаторы.

Тогда Росстат сообщил, что промпроизводство в мае 2018 года увеличилось сразу на 3,7%. При этом данные роста промышленности в 2017 году были пересмотрены с 1% до 2,1%, в первом квартале 2018 года – с 1,9% до 2,8%, а в апреле – с 1,3% до 3,9%.

По оценке экспертов, такие пересмотры лишают всякого смысла прогнозы и оценки отдельных отраслей или динамики за небольшие периоды.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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