ЦИК: Законных оснований для проведения «пенсионного» референдума нет

Центризбирком России на заседании в среду, 17 октября, решил судьбу общероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. В ходе заседания рассматривалось ходатайство о регистрации федеральной инициативной группы по проведению «пенсионного» плебисцита, поданное представителями КПРФ совместно с руководителем московской инициативной подгруппой эсером Ильей Свиридовым.

Секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина, выступая с докладом по этому вопросу, предложила прекратить все процедуры по вопросам проведения референдума, сославшись на процедурные нарушения, допущенные его инициаторами.

Она отметила, что все вопросы для проведения референдума, поступившие в избирательные комиссии, соответствуют требованиям законодательства. Гришина при этом напомнила, что «вопрос о проведении референдума может быть решен в случае регистрации региональных групп не менее, чем в половине субъектов федерации (43 субъекта)». «В соответствии с действующим законодательством, ходатайства должны поступить не позднее, чем через 2 месяца с момента регистрации первой региональной подгруппы по соответствующему вопросу. На сегодняшний день, 17 октября, срок подачи ходатайств истек», – указала Гришина.

В связи с этим, полагают в ЦИК, референдум по вопросу повышения возраста выхода не пенсию по старости проводиться не может. «Все вышеизложенное говорит о том, что все процедуры по вопросам проведения референдума следует прекратить. Предлагается направить в субъекты соответствующие постановления и опубликовать их для всеобщего доступа», – заявила Гришина.

Как сообщал РИА «Новый День», 8 и 10 августа Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству пять формулировок вопроса, предлагаемого на референдум против повышения пенсионного возраста.

Согласно процедуре, каждой из групп необходимо было создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 43 регионах России. В ЦИКе отмечали, что поскольку только одна из групп может это сделать (в России 85 регионов, в каждом можно регистрировать только одну инициативную группу), организаторы должны объединиться и перерегистрироваться под один общий вопрос – это должно произойти не позднее 9 октября.

Напомним, решение провести референдум возникло после того, как 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В конце сентября этот документ был окончательно одобрен Госдумой, а 3 октября утвержден Совфедом и подписан президентом. Инициатива кабмина вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В России прошли акции протеста. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы.

В то же время организаторы референдума в последние два месяца неоднократно заявляли о том, что проведению плебисцита мешают группы-«спойлеры», которые регистрируются в регионе и пропадают, закрывая при этом окно возможностей для повторной регистрации подгрупп в конкретной области или крае.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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