Судьба пенсионной реформы в руках Конституционного суда: организаторы референдума ищут лазейки

Инициаторы референдума против повышения пенсионного возраста обвинили власть и Центризбирком РФ в попытках как можно скорее закрыть тему антисоциальной реформы и лишить жителей страны возможности голоса в данном вопросе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, представители КПРФ и «Справедливой России» подчеркнули, что подписание закона президентом РФ Владимиром Путиным – это еще не точка в вопросе, и заявили, что сейчас все надежды возлагаются на Конституционный суд.

Саботаж референдума и «демонтаж» социального государства

Секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот в первую очередь заявила о том, что принятое решение о повышении пенсионного возраста на пять лет – «это завершающий этап по демонтажу системы социальных гарантий».

«Что предшествовало той так называемой реформе, которую мы сейчас имеем в реализации? Выборы президента и формирование правительства России не обеспечили никакого обновления социально-экономического курса, и все надежды граждан на перемены к лучшему были обмануты. Власти продолжили свой разрушительный либеральный курс – мы это увидели в повышении цен на бензин, на ЖКХ, НДС. И самым больным ударом по населению стал проект пенсионной реформы. Российские пенсионеры и без того являются самыми бедными в Европе!» – констатировала Дробот.

Руководитель московской инициативной подгруппы, представитель партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов со своей стороны подчеркнул, что несмотря на то, что пенсионная реформа касается абсолютно всех граждан страны, власть по сути саботирует плебисцит. Он напомнил, что по закону для регистрации федеральной инициативной группы необходимо, чтобы не менее чем в 43 субъектах страны было зарегистрировано по подгруппе, однако отметил, что в части регионов такие группы были оформлены местными администрациями, которые в итоге просто не стали участвовать в работе по организации референдума.

«При регистрации инициативной группы, если одна создана, то вторая инициативная группа не может быть создана по аналогичной теме. Такой капканчик в законе», – пояснил он.

В результате такого вмешательства, по словам организаторов «пенсионного» референдума, в ряде регионов были созданы фейковые подгруппы, которые мешали организации всенародного голосования. Как заверил Свиридов, жители страны будут знать своих «героев», которые подрывали работу по проведению референдума, в лицо.

«Мы живем не в вакууме, у нас информационное пространство открыто. На что рассчитывают, не понятно. Я надеюсь, что те люди, которые так предают интересы граждан, больше никогда не будут заниматься ни общественной деятельностью, ни политикой», – заявил он.

Федеральная инициативная группа: организаторы референдума сделали «ход конем»

Свиридов обратил внимание, что после регистрации региональных подгрупп вторым этапом идет проведение собрания федеральной инициативной группы. При этом он подчеркнул, что поскольку закон о референдуме, который был принят в 2004 году, «с тех пор ни разу не применялся» и возникло много вопросов по оргмоментам.

«Должны организовать… непонятно, кто должен? Федеральное собрание проводится с уведомлением ЦИК. По логике, ЦИК должна уведомить регионы, что поводится собрание – будьте добры, приезжайте. Ничего подобного не произошло, нам рекомендовали самим пытаться найти в других регионах инициаторов референдума», – сказал он.

При этом политик напомнил, что информация об уполномоченным в инициативных группах защищена законом о персональных данных, что сильно усложнило работу по организации плебисцита. «Найти было трудно, но благодаря тому, что мы («Справедливая Россия») с КПРФ являемся парламентскими партиями, у нас есть представители с правом решающего голоса во всех избиркомах, мы через них достали копии решений о регистрации подгрупп в 70 регионах. В них содержатся информация об уполномоченных – ФИО и адрес есть. Причем, мы достали это законным путем, но по логике закона о референдуме, это невозможно», – отметил он.

Свиридов сказал, что до ряда людей в результате «удалось дотянуться», и те и них, кто являются общественными деятелями, приехали на собрание. «Они понимают, что им дальше жить и работать в регионе и без продолжения истории, они будут иметь бледный вид. А те, кто имеет отношения к администрации, как раз не приехали», – сообщил он.

«В итоге, 29 сентября мы провели собрание. Собрались все регионы от КПРФ, «Справедливой России», к нам еще присоединились двое – Алексей Якимов – автор формулировки «Нижегородской подгруппы», он объединяет 16 регионов, и Константин Квасов из Воронежа, который тоже представляет 16 регионов. Причем он представляет формулировку Подмосковья – Марины Семеновой, которая отказалась объединяться и сказала, что не понимает, «кто друг, а кто враг». Единственная формулировка, которая не была представлена, это Вологодская. У них 18 регионов», – уточнил Свиридов.

В этой ситуации организаторы референдума решили сделать «ход конем» и на собрании выбрали формулировку именно вологодской подгруппы. «Даже если представить, что вологодские инициаторы референдума и все их последователи против того, чтобы объединяться под другим вопросом, но от своего они отказываться не будут… Ну, и у них нас самом деле хорошая формулировка», – пояснил «эсер» и добавил, что фактически, все 70 инициативные групп сейчас зарегистрированы под одним вопросом.

Он сообщил, что после этого полный пакет документов был передан в ЦИК. «Дальше, по закону, ЦИК рассматривает их на своем заседании. Нас пока не приглашали и не уведомляли…Видимо, они изучают и закон, и наш пакет документов. И на заседании либо зарегистрируют федеральную инициативную группу, либо откажут. Если регистрируют – у нас 45 дней на сбор 2 млн подписей. Если нет – то по действующему ФЗ у нас дорога в Верховный суд», – отметил Свиридов.

«Мы предполагаем, что ЦИК не захочет регистрировать…»

Как подчеркнули организаторы «пенсионного» референдума, они готовы к тому, что Центризбирком будет придираться к поданным документам. «ЦИК сейчас будет делать вид, что у нас все плохо, мы неправильно сделали документы, все не годится и поэтому они нам отказывают. Мы предполагаем, что ЦИК не захочет регистрировать нашу инициативную группу, чтобы дальше тема ушла, чтобы народ уже не думал, что надежда на то, что что-то будет изменено – есть. Нам будут объяснять, что мы все сделали неправильно и в этом причина (отказа), а не в том, что власть не хочет, чтобы был пересмотр этого решения и народ питал надежду. Чтобы все думали, что организаторы референдума плохие – не справились», – сказал Свиридов.

При этом он пояснил, что нынешние лозунги Центризбиркома не позволили разрубить идею плебисцита на корню. «Центральная избирательная комиссия выступает за честные прозрачные выборы, поэтому в этом тренде на открытость она не могла отказать (в проведении референдума), так же, как это было в 2000-е годы, как будто ничего не поменялось. Поэтому мы видим, что теоретически, ЦИК готов к проведению референдума, а практически…» – отметил он.

Последняя надежда на Конституционный суд?

Дробот заверила, что, если ЦИК откажет в регистрации федеральной группы, у организаторов референдума есть «алгоритм дальнейших действий».

«Подписание закона – это еще не точка в принятии решения. Конечное слово в решении этого вопроса может сказать не Центризбирком, а Конституционный суд», – заявила она.

Свиридов пояснил, что после публикации конфликтной статьи председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, где он «критикует некоторые нормы действующей Конституции, социально-экономический курс правительства и пенсионную реформы», есть надежда, что КС поспособствует проведению плебисцита.

«Я надеюсь на то, что Конституционный суд станет на сторону инициаторов референдума и поможет нам добиться его проведения», – сказал он.

Он отметил, что уже намечены два пробела, которые «необходимо заполнить». «Множественные формулировки по одной теме, если ЦИК одну формулировку одобрил все – остальные по ней работают, и – нужно четко регламентировать порядок» – сказал Свиридов.

«После того, как ЦИК примет решение (о регистрации или не регистрации федеральной группы), будет перевернута одна «страничка». Мы можем оспорить решение в Верховном суде, что уже понятно по всем признакам, что власть не будет давать ход этому референдуму – зачем продолжать больную тему. Но никто не запрещает подавать документы на новый референдум» – подчеркнул он.

Свиридов также пояснил, что депутаты Госдумы от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР смогут подать запрос в КС. «Мы спросим суд, считает ли он, нормально ли работает закон, покажем все документы. Если поправки, которые мы внесем, будут учтены, можно будет обращаться (в ЦИК), чтобы провести референдум в таком правовом поле», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», 8 и 10 августа Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству пять формулировок вопроса, предлагаемого на референдум против повышения пенсионного возраста.

Согласно процедуре, каждой из групп необходимо было создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 43 регионах России. В ЦИКе отмечали, что поскольку только одна из групп может это сделать (в России 85 регионов, в каждом можно регистрировать только одну инициативную группу), организаторы должны объединиться и перерегистрироваться под один общий вопрос – это должно произойти не позднее 9 октября.

Напомним, решение провести референдум возникло после того, как 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В конце сентября этот документ был окончательно одобрен Госдумой, а 3 октября утвержден Совфедом и подписан главой государства. Инициатива кабмина вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В России прошли акции протеста. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы.

В то же время организаторы референдума за последние два месяца неоднократно заявляли о том, что проведению плебисцита мешают группы-«спойлеры», которые регистрируются в регионах и пропадают, закрывая при этом окно возможностей для повторной регистрации подгрупп в конкретной области или крае.

Москва, Мария Вяткина

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