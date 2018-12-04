Москвичи больше остальных россиян недовольны «Единой Россией»

Число россиян, положительно и отрицательно относящихся к политике «Единой России», фактически сравнялось, следует из результатов опроса, проведанного в ноябре «Левада-центром». В целом по стране положительно и скорее положительно деятельность партии оценивают 47% респондентов, противоположной точки зрения придерживаются 44% россиян. Еще 9% участников опроса затруднились дать ответ.

Примечательно, что результаты по Москве отличаются от общероссийских. Так, политику ЕР поддерживают 37% москвичей, тогда как отрицательно о деятельности партию высказались 55% жителей столицы. В сельской местности перевес получился в обратную сторону: одобряют «Единую Россию» 52% опрошенных, отрицательно – 40%.

Большинство опрошенных связали поражение единоросов в ряде регионов на выборах в сентябре с общим ухудшением положения дел в стране. Таких оказалось 38%. На втором месте по популярности был ответ: «С низкой оценкой работы государственной власти в целом» (29%). Еще 26% респондентов посчитали, что поражение кандидатов от ЕР связано с низкой оценкой работы представителей партии на местах.

По словам гендиректора «Левада-центра» Льва Гудкова рейтинг единоросов снижается давно, последовательно, медленно и равномерно. «Пенсионная реформа больше сказалась на рейтинге президента и правительства, у «Единой России» рейтинг снижается давно. Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти», – приводит слова Гудкова газета «Ведомости». Он добавил, что если социально-экономическая ситуация в стране не будет улучшаться, то ожидать улучшения рейтинга партии не следует.

Стоит отметить, что электоральные рейтинги «Единой России» (то есть готовность россиян голосовать за партию на выборах) также оставляют желать лучшего. Из результатов недвавнего опроса, проведенного специалистами фонда «Общественное мнение», за «Единую Россию» готовы проголосовать лишь 33% избирателей.

Опрос «Левада-центра» проведен 22-28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-центра, не согласного с данным решением.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.12.18

Вице-губернатор Ямала Соколова займется проблемой обнищания аборигенов. / Артюхов пообещал удвоить объем жилищных субсидий для молодых семей и бюджетников. / Экипажу задержанного на Украине российского танкера запретили покидать судно. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»