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Четверг, 21 марта 2019, 12:54 мск

Новости Политика

Путин нашел врио главы Мурманской области в Минстрое

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сегодня Ковтун объявила о досрочной отставке, отметив, что решение об уходе было трудным. Одной из причин отставки она назвала усталость. Ковтун возглавляла Мурманскую область с 2012 года.

Стоит отметить, что за последние три дня прошения о досрочном прекращении полномочий написали главы Алтая и Калмыкии, а также губернаторы Челябинской и Оренбургской областей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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