Мурманский губернатор Марина Ковтун объявила о досрочной отставке

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала президенту России заявление об отставке по собственному желанию. Об этом глава региона сообщила сегодня на специально созванном брифинге, признавшись, что это решение было трудным для нее.

«Попросила президента о досрочной отставке, – цитирует Ковтун ТАСС. – Решение было непростым, но, уверена, так будет лучше».

Ковтун отметила, что решение она приняла самостоятельно, и объяснила его своей усталостью. «Причины, семь лет – серьезный срок. Есть усталость, – сказала она. – Посоветовалась с семьей, приняли такое решение».

По ее словам, глава государства еще не подписал ее заявление об отставке. «Я думаю, это произойдет скоро», – приводит слова Ковтун «Интерфакс».

Губернатор также поблагодарила жителей области за поддержку. Она добавила, что решила не баллотироваться на пост главы региона на губернаторских выборах в сентябре текущего года.

Говоря о своих планах, Ковтун сообщила, что думает уехать в Москву. По ее словам, у нее осталось около 150 дней отпуска, поэтому она собирается сначала отдохнуть, и только потом думать о дальнейшей карьере.

Ранее, 19 марта ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Ковтун написала заявление об отставке. Сама она отказалась комментировать эти сообщения.

Марина Ковтун возглавляла Мурманскую область с апреля 2012 года.

По данным СМИ, врио мурманского губернатора может быть назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по транспорту и строительству Игорь Албин. Он ушел в отставку в декабре 2018 года.

Накануне заявление о досрочной отставке написали глава Калмыкии Алексей Орлов, руководитель Республики Алтай Александр Бердников, днем ранее – губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Стоит отметить, что все четверо ушедших со своих постов глав регионов входили в очередной черный список губернаторов, опубликованный на этой неделе. Помимо них, в нем значились главы Волгоградской и Оренбургской областей, а также Ставропольского края.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

Мурманск. Другие новости 21.03.19

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