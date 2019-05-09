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Четверг, 9 мая 2019, 12:13 мск

Новости Политика

Сенатор Пушков ответил на слова Порошенко о «Бессмертном полке»

Алексей Пушков, фото: twitter.com/Alexey_Pushkov

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции «Бессмертный полк» «ряжеными». По мнению члена Совета Федерации, перед тем, как покинуть пост главы государства, Порошенко вновь продемонстрировал, что его цинизм не имеет границ.

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», – написал сенатор в Twitter. Он также добавил, что уходящий украинский президент «бессилен» против «Бессмертного полка». По словам сенатора, украинский народ уже сделал выбор и тем самым вынес «вердикт» Порошенко.

Ранее пока еще действующий глава Украины заявил, что победа над нацизмом не является поводом «водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру». Про его словам, за пять лет на Украине появился «свой ритуал празднования Дня победы».

Напомним, общественная акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. С 2015 года она официально стала общероссийской.

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