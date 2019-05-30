Госдума одобрила штрафы за распространение зарубежной прессы без разрешения

Госдума приняла закон о штрафах за распространение на территории России зарубежных газет и журналов без получения разрешения. Предложенный правительством РФ законопроект предлагает заменить действующую норму об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию, на ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения.

Статью предлагается дополнить пунктом об ответственности за распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ. Предполагается, что штраф за распространение иностранных СМИ без разрешения для граждан составит от 1 до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических – от 20 до 30 тысяч рублей. Проектом также предусмотрено, что во всех случаях распространяемая продукция будет конфискована.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.05.19

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