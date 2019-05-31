Кремль – Киеву: условий для встречи в «нормандском формате» пока нет

В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке очередной встречи в «нормандском формате». Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) могут пройти в середине июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы эта встреча состоялась, нужно, чтобы «созрели соответствующие условия». «Необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договорен, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик, – цитирует пресс-атташе Кремля РИА «Новости». – Все это требует дальнейшего прояснения».

Песков подчеркнул, что на Украине с появлением нового президента «активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей». Он добавил, что «у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел упомянутых стран, эта тематика обсуждалась», однако «конкретных прикидок пока нет».

Представитель Кремля при этом высказал мнение, что необходимость в диалоге в «нормандском формате» для решения конфликта в Донбассе все же есть. Российская сторона считает «нормандский формат» безальтернативным, но настаивает на привлечении к обсуждению представителей ДНР и ЛНР.

Как сообщал «Новый День», накануне президентских выборов на Украине штаб кандидата Владимира Зеленского усилил антироссийскую риторику и объявил об отказе от любых переговоров в рамках минских соглашений с представителями ЛДНР. При этом партия «Слуга народа», выдвинувшая Зеленского в президенты, заявила, что в «нормандский формат» должны быть включены США и Великобританию.

Вопросы «оживления» минских переговоров обсуждались в Киеве 29 мая на встрече президента Украины с главами МИД Франции и Германии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.19

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