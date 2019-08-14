Рейтинг ЕР держится на минимуме, россияне отказываются участвовать в выборах, выяснили социологи

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия», рекордно снизившийся прошлым летом после пенсионной реформы, продолжается оставаться на минимальном уравне за последние четыре года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром». Согласно данным исследования, лишь 28% россиян проголосовали бы за партию власти, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье. Эта доля соответствует показателю 2018 года, но ниже аналогичных показателей за 2016-2017 годы – 31% и 38% соответственно, указывают социологи.

Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на невысоком уровне – 11% и 10% соответственно. При этом «Коммунисты России», не представленные в Госдуме, впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» – 3% против 2%. По одному проценту набрали «Яблоко», «Зеленые», «Парнас», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Родина» и «Партия перемен».

Среди тех, кто готов голосовать и определился за кого именно, «Единую Россию» поддержали 44% (максимум 63% в июне 2017 года), за КПРФ – 17% (максимум с 2016 года), за ЛДПР – 16%. За «Коммунистов России» и «Справедливую Россию» отдали бы голоса 4%, за «Яблоко» и «Российскую партию пенсионеров за справедливость» – 2%. Партии «Зеленые», «Парнасу», партии «Родина» и «Партии перемен» достался бы 1% голосов.

Опрос также показал, что 35% участников опроса не пошли бы на избирательные участки либо не знают, за кого голосовать. Доля первых достигла максимального уровня (24%) с предыдущих выборов в Госдуму в 2016 году. При этом каждый десятый (11%) не определились с выбором для голосования, еще 3% испортили бы бюллетень и столько же не знают, стали бы голосовать или нет. Таким образом, 41% россиян так или иначе отказываются участвовать в голосовании или не определились с выбором.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков, комментируя результаты исследования газете «Ведомости», указал, что «суммарный процент тех, кто не готов голосовать и не определился с выбором, приблизился к тому, сколько в совокупности готово проголосовать за парламентские партии». «Получается, что люди, переставшие поддерживать «Единую Россию», ушли в пассивную массу», – заключил социолог. По его мнению, такая ситуация может повлиять на явку на следующих выборах. «Если рост протестных настроений продолжится, люди не пойдут голосовать», – прогнозирует Гудков.

Опрос проведен 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ методом личного интервью. «Левада-центр» внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В социологической службе не согласны с этим решением.

Напомним, 8 сентября в России пройдет единый день голосования: в 16 регионах будут выбирать губернаторов, в 13 – депутатов региональных парламентов, в четырех регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, в столице – выборы в Мосгордуму. Из-за недопуска кандидатов от оппозиции до участия в выборах в Москве с середины июля проходят акции протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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