Путин назвал кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Кабардино-Балкарии три кандидатуры на пост главы республики. Как сообщила пресс-служба республиканского парламента, это директор филиала ПАО «РусГидро» Игорь Кладько, врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

Предполагается, что голосование по избранию главы республики пройдет 3 октября.

Напомним, возглавлявший с декабря 2013 года Кабардино-Балкарию Юрий Коков в сентябре 2018 года попросил о переводе по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву.

Врио главы Кабардино-Балкарии был назначен Казбек Коков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.19

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