В иркутском правительстве прокомментировали возможную отставку губернатора

Правительству Иркутской области ничего не известно о предстоящей отставке губернатора Сергея Левченко, сейчас он на работе и на ближайшую неделю у него составлен график мероприятий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства и губернатора региона.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, близкие к администрации президента страны, о планах Кремля досрочно отправить Левченко в отставку – уже «этой осенью, когда состоится очередная ротация губернаторского корпуса».

«Интерфакс» со ссылкой на источник в политических кругах региона сообщает, что публикации в СМИ о возможной отставке Левченко носят заказной характер и оплачиваются его политическими противниками с амбициями на пост главы региона.

Сергей Левченко является представителем КПРФ. На пост губернатора его избрали в 2015 году. Он одержал победу на выборах во втором туре с перевесом в 15% голосов. Полномочия Левченко истекают в следующем году.

Иркутск, Иван Гридин

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