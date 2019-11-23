Путин указал единороссам на их очевидные обязанности

Самой важной задачей «Единой России» является реализация национальных проектов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на XIX съезде партии.

«Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе, видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения жизни человека», – нацелил единороссов российский лидер.

По его словам, облик и репутацию «Единой России» должны определять люди с внутренней позицией и нравственными ориентирами, а не конъюнктурщики, которые при случае снова сдадут страну. «Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее – и страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории», – подчеркнул Путин. Он также заявил, что у единороссов и их сторонников «нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом. прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность».

«Единая Россия» не должна соглашаться с любым, даже высокопоставленным чиновником, ассоциирующим себя с ней, считает Путин. Статус «Единой России» не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу во имя будущего страны, добавил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.11.19

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