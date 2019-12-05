«Роскосмос» и космонавт Титов ответили на прогноз о крахе РФ как космической державы

Российскую космическую сферу «хоронят» не в первый раз, а заявления о «начале конца» отрасли в очередной раз преувеличены. Такое заявление сделал глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, комментируя публикацию в издании The Hill.

Как писал «Новый День», издание связало возобновление впервые с 2011 года полетов американских астронавтах на кораблях, произведенных в США, «началом конца России как космической державы».

По словам Устименко, в «Роскосмосе» спокойно относятся к подобным высказываниям. По его мнению, автор публикации погорячился, напомнив, что американцы «пока никуда особо не летят» и купили дополнительные места на российских кораблях «Союз», пишет «Газета.Ru».

Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов в беседе с Nation News в свою очередь отметил, что американцам не стоит сжигать мосты. «Мы можем летать вместе с ними и можем летать без них, так что в этом плане у нас всё в порядке. У нас есть возможность работать со станцией и есть корабли, которые могут доставить космонавтов туда и на Землю», – сказал он, добавив, что партнерам за океаном необходимо подумать над тем, что «сжечь мосты можно очень быстро, а восстановить их – труднее».

Как писал «Новый День», The Hill опубликовало статью, в которой было заявлено, что космическая отрасль России оказалась в «начале конца» на фоне запуска в США летом 2020 года программы коммерческих полетов НАСА. В очередной раз было анонсировано, что астронавты смогут отправляться на орбиту на произведенных в США кораблях впервые с 2011 года. В связи с этим зависимость США от России в вопросе полетов завершится.

Начало конца России как космической державы издание объясняет выпадающими доходами – сегодня американцы платят за каждое место на корабле «Союз» порядка 85 млн долларов. В публикации также говорится, что экономика РФ, чрезмерно зависима от нефти и газа и вряд ли у властей страны появится возможность вкладывать в отрасль дополнительные средства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.19

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