В США предрекли «начало конца» космической отрасли России

Космическая отрасль России оказалась в «начале конца» на фоне запуска в США летом 2020 года программы коммерческих полетов НАСА, пишет The Hill. Американские астронавты смогут отправляться на орбиту на произведенных в США кораблях впервые с 2011 года. После этого зависимость США от России в вопросе пилотируемых полетов завершится.

Начало конца России как космической державы издание объясняет выпадающими доходами – сегодня американцы платят за каждое место на корабле «Союз» порядка 85 млн долларов. В публикации также говорится, что экономика РФ, чрезмерно зависима от нефти и газа и вряд ли у властей страны появится возможность вкладывать в отрасль дополнительные средства.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.12.19

Жителей Тюменской области предупредили об опасности из-за запуска космического корабля. / На верфи в Керчи построят два схожих с «Мистралями» корабля. / Хакеры научились перехватывать переписку в Telegram. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»