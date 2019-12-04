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Среда, 4 декабря 2019, 15:47 мск

Новости Технологии

В США предрекли «начало конца» космической отрасли России

Фото: «Роскосмос»

Космическая отрасль России оказалась в «начале конца» на фоне запуска в США летом 2020 года программы коммерческих полетов НАСА, пишет The Hill. Американские астронавты смогут отправляться на орбиту на произведенных в США кораблях впервые с 2011 года. После этого зависимость США от России в вопросе пилотируемых полетов завершится.

Начало конца России как космической державы издание объясняет выпадающими доходами – сегодня американцы платят за каждое место на корабле «Союз» порядка 85 млн долларов. В публикации также говорится, что экономика РФ, чрезмерно зависима от нефти и газа и вряд ли у властей страны появится возможность вкладывать в отрасль дополнительные средства.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.12.19

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