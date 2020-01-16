«Хотим как в Париже?»: Мишустин высказался о реформе кабмина, пенсионной системе и контроле за доходами россиян

Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ вновь упомянул о грядущих изменениях в новом правительстве. Он уточнил, что изменения будут кардинальными и будут касаться как структуры, так и персонального состава. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Корниенко, присутствовавший на консультациях, в комментарии РИА «Новости».

Мишустин также высказался о пенсионной системе и оценил возможность изменений в налогообложении. По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, депутаты напомнили Мишустину о масштабных протестах во Франции против пенсионной реформы и поинтересовались у него, готов ли он отменить пенсионную реформу – «Хотим как в Париже?». «Ответ незатейлив: ничего трогать не буду. А буду разбираться с возрастом дожития», – написал Обухов в своем инстаграме. Кроме того, по словам Мишустина, которые передают депутаты от КПРФ, нужно разобраться с доходами населения.

Кроме того, Мишустин выступил против национализации и введения прогрессивной шкалы НДФЛ. «Про национализацию. Ответ: «Я против национализации». Про прогрессивную шкалу налогообложения. Ответ: не с кого брать повышенную ставку подоходного налога», – пишет Обухов.

Секретарь ЦК КПРФ также рассказал в своем телеграм-канале, что Мишустин пообещал «через два года ввести адресную помощь» для малоимущих. «Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих, – сообщил Обухов. – Говорит о том, что нет среднего класса».

Он добавил, что также в планах Мишустина – проведение инвентаризации по нацпроектам. «Хочет разобраться, что мешает их реализации», – написал Обухов. Он добавил, что Мишустин пообещал заниматься здравоохранением, назвав ситуацию в этой сфере «грустной».

Член фракции КПРФ Алексей Куринный, в свою очередь, рассказал об обещании Мишустина создать единую информационную систему для контроля доходов всех россиян. Он привел слова кандидата на пост главы правительства о том, что в течение двух лет все домохозяйства будут внесены в специальную систему контроля за доходами. «Каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи», – пересказал Куринный слова Мишустина (цитата по «Интерфаксу»).

По итогам встречи с кандидатом в премьеры фракция КПРФ, по словам Обухова, приняла решение не поддерживать Мишустина в ходе рассмотрения его кандидатуры в Госдуме 16 января. Коммунисты воздержатся при голосовании, отметил он.

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку 15 января после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства анонсировал конституционную реформу. В качестве кандидата на должность нового главы кабинета министров президент выдвинул руководителя ФНС Михаила Мишустина. Дмитрию Медведеву Путин предложил пост заместителя руководителя Совета Безопасности России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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