Фракция КПРФ поддержит законопроект о поправках к Конституции

Фракция КПРФ в Госдуме только что приняла решение поддержать в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию.

Как рассказал «Новому Дню» депутат Николай Езерский, это сделано для того, чтобы поддержать ту часть поправок, с которой коммунисты согласны – главенство российских законов над международными, минимальный уровень зарплаты не ниже прожиточного минимума, другие поправки, касающиеся социальных гарантий. Что касается блока поправок, говорящего о реформе государственных органов власти, то на это КПРФ попытается повлиять «в рабочем порядке». «Принятие этого законопроекта повлечет за собой принятие целого ряда новых федеральных законов, так как во многих поправках присутствуют формулировки типа «в порядке, установленном федеральным законом». А вот за эти федеральные законы мы уже сможем голосовать совсем по-другому», – заявил Езерский.

Напомним, всего через несколько минут в Госдуме начнется рассмотрение в первом чтении поправок к Конституции, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Три фракции – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР – практически сразу заявили, что поддержат законопроект. В КПРФ держали интригу до последнего – фракция собралась для выработки окончательного решения по голосованию только сегодня в 9 часов московского времени.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 23.01.20

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