Запрет на думское большинство и отказ от Госсовета – что предлагают фракции Госдумы к поправкам в Конституцию РФ

В четверг, 23 января, Госдума РФ рассмотрит в первом чтении поправки к Конституции, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Три фракции – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР – заявили, что поддержат законопроект. В КПРФ пока не определились с позицией, коммунисты проведут фракционное собрание завтра, в 9 часов утра, перед заседанием парламента. «Новый День» спросил у депутатов Госдумы от Свердловской области, как они будут голосовать и что готовы поменять в президентских поправках.

Андрей Альшевских, фракция «Единой России»:

– У меня нет сомнений, что все фракции Госдумы единогласно поддержат президентский закон. В проекте много новелл, которые достаточно фундаментально пересматривают структуру формирования органов власти. В частности, будет усиление роли Госдумы. В первом чтении депутаты принимают концепцию законопроекта, с ней согласились все во время послания президента федеральному собранию. Детальная проработка поправок будет уже ко второму чтению, которое состоится, думаю, не позднее марта. Подытожит все инициативы созданная рабочая группа, опираясь на мнение регионов. Я не исключаю, что появятся какие-то новые предложения, но сейчас говорить об этом преждевременно. Я лично готов принять активное участие в обсуждении законопроекта. Буду в своем округе встречаться с людьми, с общественными объединениями, с ветеранскими организациями, чтобы узнать мнение избирателей и донести их позицию до рассмотрения поправок во втором чтении.

Николай Езерский, фракция КПРФ:

– Проблема в том, что все поправки принимаются единым списком, за них будет единое голосование. Поэтому решить очень сложно. Некоторые мне нравятся, я бы их поддержал. Но по факту они являются косметическими средствами, чтобы спрятать другие – например, те, что касаются Госсовета. Я считаю, что вот они в настоящее время – не нужны. Но голосование идет сразу за весь пакет. Проголосуем против – потеряем хорошие поправки, направленные на повышение качества жизни. Проголосуем за – сделаем еще один шаг в сторону от демократии. Это как коробка с конфетами: есть вкусные, есть не очень. Но брать или не брать надо целиком.

Игорь Торощин, фракция ЛДПР:

– Наша фракция планирует поддержать концептуально законопроект в первом чтении. Подчеркиваю – концептуально! С основной идеей конституционной реформы мы, и я в частности, согласны. Следующая неделя будет региональная, и я планирую, встречаясь с гражданами, выяснить мнение простых свердловчан по данной теме, узнать, что каждый из них изменил бы в основном законе. Далее, проанализировав полученные данные, я выйду с соответствующими предложениями на руководство нашей фракции для внесения общих поправок ко второму чтению. Но уже сейчас ясно, что фракция ЛДПР предложит увеличение МРОТ до двух- или трехкратного размера прожиточного минимума. А также ввести запрет на парламентское большинство, чтобы распределять мандаты по уму, чтобы ни у одной партии не было больше 40% мест в любом законодательном органе, чтобы все решения принимались не одной партией, а коалиционно. Депутаты должны уметь договариваться и приходить к компромиссам на пользу гражданам России.

Получить комментарий депутата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина агентству не удалось. Однако ранее лидер партии Сергей Миронов говорил, что эсеры подготовили шесть поправок к президентскому законопроекту. Одна из них касается части 2 статьи 13 Конституции РФ. Существующая норма гласит, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. «Мы считаем, что здесь можно изложить в другой редакции, убрать оттуда слово «государственная», то есть оставить, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве обязательной. Мы убеждены, что у России в конечном итоге обязательно должна быть государственная идеология», – заявил Миронов.

Другая поправка касается работы Центробанка РФ: в «Справедливой России» считают, что функциональная задача ведомства должна заключаться не только в достижении каких-то экономических показателей, но и в улучшении экономики в целом, и в организации занятости населения.

Еще одна новелла направлена на поддержку предложенной Путиным поправкой об индексации пенсий и пособий. «Мы считаем, что индексация должна быть не ниже уровня инфляции», – отметил политик. Кроме того, партия предлагает закрепить невозможность принятия нормативных актов, которые отменяют меры социальной защиты населения без какой-либо компенсации.

Напомним, поправки в Конституцию президент Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию 15 января. Уже 20 января глава государства внес законопроект в Госдуму. Президент уточнил, что изменения в основной закон страны будут утверждены после всероссийского голосования. По данным источников СМИ, голосование состоится весной после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу. При этом называется конкретная дата опроса населения – 12 апреля.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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