Ограничения для министров и послабление для президента: что хотят закрепить в Конституции

Рабочая группа по изменению Конституции предложила прописать в Основном законе стране запрет главе правительства, его заместителям и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках. Об этом сообщил сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Аналогичный запрет предлагается закрепить в Конституции и для других руководителей федеральных органов исполнительной власти. По словам парламентария, им будет запрещено «иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ» (здесь и далее цитата по РИА «Новости»).

Крашенинников также сообщил, что в числе предложений по поправкам в Конституцию значится идея закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов. Он при этом допустил предоставление и других гарантий в соответствии с федеральными законами.

Данную идею озвучила председатель Союза женщин России и член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова. Она отметила, что принцип неприкосновенности президента, прописанные в Конституции, позволяет главе государства реализовывать внутреннюю и внешнюю политику и сохранять суверенитет страны. По мнению Лаховой, норму о неприкосновенности действующего президента следует распространить и на главу государства, который прекратил исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно. «Это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», – заявила Лахова.

Крашенинников также сообщил, что в Конституцию могут внести поправку, согласно которой президент получит право распустить Государственную Думу и назначить новые выборы, если она не утвердит более трети состава правительства. По его словам, нововведение обсуждалось на подгруппе. «Пришли к мнению, что такая норма вполне возможна», – сказал Крашенинников.

Всего в рабочую группу поступило более 600 поправок в Конституцию, сообщила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. В профильный комитет Госдумы поступили 235 официальных поправок, отметил Крашенинников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил провести конституционную реформу. Позже он внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны. Документ одобрен в первом чтении.

14 февраля стало известно, что глава государства подписал распоряжение о подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ размещен на портале правовой информации. Организацию подготовки проведения «общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» Путин возложил на Центризбирком.

Накануне Совет Госдумы продлил сроки внесения поправок в законопроект об изменениях в Конституцию до 2 марта. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключил, что второе чтение проекта закона может быть назначено на 10 марта.

Москва, Наталья Аникина

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