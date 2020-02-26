Сурков изложил логику обнуления президентских сроков при обновлении Конституции

Если в обновленной Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков был начат заново. Такое мнение в интервью изданию «Актуальные комментарии» высказал бывший помощник главы государства Владислав Сурков.

«С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», – сказал Сурков, добавив, что пока рано судить о готовящихся изменениях, поскольку окончательный текст поправок в Конституцию не обнародован.

В Кремле разъяснения Суркова уже назвали частным нению компетентого и авторитетного в политике, но всего лишь просто россиянина. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон страны сенатор Андрей Клишас в свою очередь заявил, что текст поправок в Конституцию РФ не предусматривает никакого обнуления президентских сроков. «Никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено. Все это домыслы», – цитирует Клишаса РИА «Новости».

Напомним, Владислав Сурков покинул пост помощника президента 18 февраля. Он курировал в том числе политику в отношении Украины.

Москва, Иван Гридин

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