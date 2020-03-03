Кремль пообещал прояснить, какого Бога в поправке в Конституцию имел в виду Путин

С упоминанием Бога в Конституции Россия не перестанет быть светским государством. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в Основной закон страны. Одна из них звучит так: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Данная поправка вызвала критику со стороны ряда представителей общественности. Так, член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе назвал поправку «чудесатой», отметив, что «кому-то предки передали веру в Бога, кому-то не передали».

Журналисты сегодня поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, какого Бога имел в виду президент, предложив соответствующую поправку. Песков не смог дать ответ, пообещав, что «это будет своевременно прояснено» (здесь и далее цитаты по «Интрефаксу»).

На вопрос, будет ли по этой теме разработан и принят отдельный федеральный закон, пресс-секретарь Путина тоже затруднился ответить.

Представители СМИ спросили у Пескова об отношении государства к атеистам в случае принятия поправки про Бога. Представитель Кремля заявил, что и на этот вопрос пока не может ответить. При этом Песков заверил, что «государство свой светский характер не теряет». Это – очевидно, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента пообещал, что до голосования по изменению Конституции будет проведена «широкая кампания по разъяснению этих поправок». По словам Пескова, соответствующие толкования будут даны загодя до всероссийского голосования.

Как сообщал «Новый День», с предложением внести в Конституцию упоминание о Боге ранее выступил патриарх Кирилл. По мнению главы Русской православной церкви, если в российском гимне есть слова о Боге, то об этом нужно сказать и в Основном законе страны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.03.20

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