Патриарх Кирилл: Бога следует вписать в Конституцию. Идею главы РПЦ негативно оценили в Госдуме

Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание о Боге. По мнению главы Русской православной церкви, если в российском гимне есть слова о Боге, то об этом нужно сказать и в Основном законе страны. Об этом патриарх заявил на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог, – призвал предстоятель православных христиан. – Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава РПЦ заявил, что вера в Бога «формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую», и поэтому эта возвышенная идея должна присутствовать в Основном законе РФ.

Между тем на предложение патриарха Кирилла отреагировали в Госдуме. Первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо счел эту идею неуместной, напомнив, что в России церковь отделена от государства.

«Шансов пройти в таком формате у этой идеи нет, – заявил парламентарий в комментарии радиостанции «Говорит Москва». – Церковь и государство живут раздельно». «Тогда нужно будет прописать все вероисповедания, этим никто заниматься не будет. Мы же серьезные люди и говорим о серьезных вещах. Наверное, не совсем уместно об этом говорить», – продолжил депутат и допустил в связи с этим возникновение «ненужных межконфессиональных споров, обид». «Мусульмане поклоняются Аллаху, язычники – камню, воде и огню, атеисты вообще никому не поклоняются. Каждый потом начнет пытаться внести это в Конституцию», – рассуждает народный избранник.

Напомним, что статья 14 Конституции РФ гласит, что «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом», – указывается в Основном законе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.20

«Конституция – на века!», – в Петербурге задержаны протестующие против поправок в Основной закон РФ. / «Все поправки нужно отклонить», – в Екатеринбурге прошел митинг в защиту Конституции РФ (ФОТО, ВИДЕО). / Врачи обследуют курганцев, прибывших из Китая, из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»