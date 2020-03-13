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Пятница, 13 марта 2020, 14:11 мск

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Совфед рассмотрит итоги голосования в регионах по поправкам в Конституцию: все 85 парламентов «за»

Парламенты всех 85 регионов России одобрили закон о поправках в Конституцию. Последним за инициированное президентом изменение Основного закона страны проголосовал Госсовет Адыгеи. Ранее сегодня документ поддержали парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тувы. При этом еще накануне был достигнут необходимый порог голосов региональных парламентов – 2/3 – для передачи закона на проверку в Конституционный суд.

По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок, сенатора Андрея Клишаса, в Совет Федерации поступили итоги голосования по поправкам в Конституцию от всех 85 парламентов регионов – все отзывы положительные. Сенатор добавил, что верхняя палата российского парламента рассмотрит вопрос об утверждении решения регионов на пленарном заседании в субботу, 14 марта, после чего закон о поправках в Конституцию подпишет президент, передает РИА «Новости». Затем документ будет опубликован и направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд РФ. В случае положительного решения КС глава государства назначит общероссийское голосование. Если более половины россиян, принявших участие в голосовании, которое как ожидается состоится 22 апреля, одобрят поправки, то модернизированная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.

Напомним, Госдума в среду, 11 марта, приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект об изменении Конституции – 383 депутата поддержали инициативу, 43 воздержались, против не голосовал никто. Перед этим парламентарии одобрили последнюю поправку в Основной закон страны, внесенную с голоса депутатом Госдумы от «Единой России» Валентиной Терешковой. Первая женщина-космонавт предложила «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, что позволит действующему президенту баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. В тот же день документ одобрил Совет Федерации – 160 сенаторов «за», один – против.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.03.20

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