Путин нашел нового губернатора Камчатки в кабмине Якутии

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Виктора Илюхина с формулировкой «по собственному желанию» и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Владимира Солодова. Соответствующий указ подписал глава государства, документ опубликован на сайте Кремля.

До нового назначения 37-летний Владимир Солодов возглавлял правительство Якутии. Эту должность он занимал с 18 октября 2018 года.

Ранее сегодня Илюхин объявил, что подал президенту РФ заявление об отставке по собственному желанию. Из сообщения на сайте краевой администрации следует, что Илюхин покидает свой пост в связи с переходом на новую должность.

Отставке Илюхина предшествовала недавняя критика в его адрес со стороны главы Роспотребнадзора Анны Поповой за недостаточные меры по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Стоит отметить, что Камчатский край на данный момент остается одним из немногих российских регионов, где до сих пор не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом. Руководитель Роспотребнадзора на заседании Совета Дальневосточного федерального округа 1 апреля в Москве заявила, что «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему». Об этом сообщала пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО. Аналогичные претензии прозвучали и в адрес хабаровского губернатора Андрея Фургала. Позже замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко указал Камчатку в числе пяти регионов, где меры по борьбе с коронавирусом приняты не в полном объеме. Помимо Камчатского края, в этот список вошли Коми, Архангельская область, Краснодарский и Хабаровский края.

Накануне в отставку подали губернаторы еще двух регионов – Архангельской области Игорь Орлов и республики Коми Сергей Гапликов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.04.20

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