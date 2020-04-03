Камчатский край остался без губернатора

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке. Прошение он направил президенту России Владимиру Путину. «Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», – приводит его слова пресс-служба регионального правительства.

Решение Ильюхина покинуть пост главы региона не связано с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции на территории Камчатского края, считает председатель местного заксобрания Валерий Раенко.

«Можно с уверенностью сказать, что решение Владимира Ивановича никак не связано с коронавирусом. Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка одна из самых спокойных в стране», – цитирует Раенко «Интерфакс».

По словам спикера камчатского законодательного собрания, в регионе ожидают, что в ближайшее время глава государства назначит исполняющего обязанности губернатора. По последним данным министерства здравоохранения Камчатского края, зараженных коронавирусом на территории региона не выявлено.

Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту главы Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Как писал «Новый День», вчера, 2 апреля, в отставку подали губернаторы еще двух регионов – Архангельской области Игорь Орлов и республики Коми Сергей Гапликов.

«Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и предложение возглавить в непростое время в 2015 году замечательный Коми край», – сказал Гапликов в своем видеообращении, поблагодарив жителей республики, и попросив прощения за нереализованные планы.

Игорь Орлов также записал видеообращение к жителям региона.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 03.04.20

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