Губернатор Архангельской области подал в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Все решения для меня уже приняты», – заявил он.

«Я неоднократно говорил, что для меня определяющим при принятии решения, где я буду работать и останусь ли я губернатором Архангельской области, является мнение жителей региона и естественно, мнение президента РФ», – сказал Орлов.

Глава региона обратил внимание, что «по результатам больших социологических исследований, которые провели ряд компаний, мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту РФ, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область, наш регион к предстоящим выборам губернатора».

«На основании этого я написал заявление об отставке», – уточнил он.

Орлов возглавлял Архангельскую область с 2012 года.

Архангельск, Татьяна Дорофеева

Архангельск. Другие новости 02.04.20

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