Губернатор Архангельской области подал в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Все решения для меня уже приняты», – заявил он.
«Я неоднократно говорил, что для меня определяющим при принятии решения, где я буду работать и останусь ли я губернатором Архангельской области, является мнение жителей региона и естественно, мнение президента РФ», – сказал Орлов.
Глава региона обратил внимание, что «по результатам больших социологических исследований, которые провели ряд компаний, мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту РФ, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область, наш регион к предстоящим выборам губернатора».
«На основании этого я написал заявление об отставке», – уточнил он.
Орлов возглавлял Архангельскую область с 2012 года.
Архангельск, Татьяна Дорофеева
Архангельск. Другие новости 02.04.20
Лукашенко: Коронавирус ведет к переделу мира. / Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции: закон вступил в силу. / Ученые нашли связь между стойкостью иммунитета у переболевших COVID-19 и симптомами болезни. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube