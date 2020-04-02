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Четверг, 2 апреля 2020, 18:21 мск

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Глава Коми Сергей Гапликов заявил об отставке

Глава республики Коми Сергей Гапликов объявил об отставке. «Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми. Мое обращение сегодня было направлено президенту РФ», – сообщил Гапликов в своем видеообращении.

«Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и предложение возглавить в непростое время в 2015 году замечательный Коми край», – сказал Гапликов, поблагодарив также жителей республики, и попросив прощения за нереализованные планы.

Ранее сегодня об отставке объявил глава Архангельской области Игорь Орлов. Он также записал видеообращение к жителям региона.

Сергею Гапликову 49 лет, Республику Коми он возглавлял с сентября 2015 года. В 2010 – 2011 годах занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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