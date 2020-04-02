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Четверг, 2 апреля 2020, 18:43 мск

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Путин назначил врио губернатора Архангельской области

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который подал заявление по собственному желанию.

Согласно указу главы государства, который опубликован на сайте Кремля, врио главы региона назначен Александр Цыбульский, который в связи с этим ушел с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Путин Владимир

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