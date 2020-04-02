Путин назначил врио губернатора Архангельской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который подал заявление по собственному желанию.

Согласно указу главы государства, который опубликован на сайте Кремля, врио главы региона назначен Александр Цыбульский, который в связи с этим ушел с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.04.20

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