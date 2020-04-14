«Предприятия переживают шок и сильное потрясение»: Путин заговорил о новых мерах поддержки экономики

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник, 9 апреля, признал, что пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничительные меры стали «шоком для предприятий» в России. И заявил о необходимости принятия новых мер по поддержке отечественной экономики.

«Наша экономика, бизнес столкнулись с серьезным давлением. Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда», – заявил Путин, напомнив, что «особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг».

По словам президента, «объем розничной торговли, розничных продаж в России» в апреле на фоне эпидемии рухнул более чем на 35%. «Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок», – отметил Путин, констатировав, что «для многих предприятий это действительно сильное потрясение».

Кроме того, указал глава государства, в России «отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики» – это означает, что «многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу».

Помимо этого, продолжил Путин, за первую неделю апреля во многих банках «резко падает число новых ипотечных кредитов», что может негативно отразиться «на строительной отрасли и на смежных секторах».

Президент отметил, что такое положение дел стало «шоком для предприятий». В связи с этим он напомнил о принятых мерах поддержки «экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства». Однако, подчеркнул он, в сложившейся ситуации «необходимы новые, дополнительные шаги» по поддержке экономики, «адекватные уровню новых вызовов». «Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики... у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан», – сказал глава государства.

Ранее на рабочей встрече членов высшего Евразийского экономического совета Путин заявил, что выделенный правительством и Центробанком объем средств на минимизацию последствий от коронавируса составил по 1,2% ВВП соответственно. Президент отметил, что Россия еще не прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и для борьбы с ней требуют «экстраординарные меры». Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что общий пакет мер по поддержке экономики должен быть не менее 7% ВВП.

В России на сегодняшний день зарегистрировано более 21,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли 170 человек, вылечились почти 1700.

Москва, Наталья Петрова

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