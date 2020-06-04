Пять регионов подали заявку на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Центризбирком России получил от пяти регионов заявки на проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Красноярском крае и Карелии.

Заявки от этих регионов будут рассмотрены на заседании ЦИК в четверг, 4 июня, сообщается в проекте повестки на сайте комиссии. Представители данных субъектов примут участие в онлайн-обсуждении вопросов по организации электронного голосования. В частности, в заседании будут участвовать заммэра Москвы Наталья Сергунина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и представили органов исполнительной власти Петербурга и республики Карелия.

На сегодняшнем заседании также планируется утвердить и сам порядок электронного голосования при проведении общероссийского голосования по изменению Конституции.

2 июня председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что правом на электронное голосование смогут воспользоваться только три региона России, которые будут наиболее подготовлены к цифровизации.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля. Этот день объявлен выходным. Плебисцит продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Голосование растянули на неделю, чтобы исключить очереди на избирательных участках.

Москва, Наталья Петрова

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