Официальный портал «Госуслуги» призывает голосовать за поправки в Конституцию (СКРИНШОТЫ)

Интернет-пользователи обнаружили на официальном сайте госуслуг агитацию в поддержку поправок в Конституцию.

При установке геолокации сайта на какой-либо регион на главной странице портала появляется баннер с текстом «С Госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию».

Скриншот с сайта gosuslugi.ru

Однако есть единственное исключение – агитации нет только для москвичей. При смене геолокации на Москву баннер содержит следующий текст: «Изменения в Конституцию на Госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!»

Скриншот с сайта gosuslugi.ru

Первым внимание на данный факт обратил пользователь Tjournal из Петербурга. В итоге оказалось, что агитация за изменение Основного закона РФ содержится на всех региональных страницах сайта госуслуг, на которые пользователи попадают при выборе геолокации, кроме московской.

На прошлой неделе в Центризбиркоме России заявили, что закон о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предполагает агитацию за или против них – предусматривается только информирование граждан об изменениях. Такое заявление прозвучало на требование организаторов кампании «Нет!», выступающей против поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков Владимира Путина, предоставить площадку в СМИ для агитации против изменения Основного закона.

Позже активисты пожаловались в ЦИК на агитацию за поправки в Конституцию на сайте голосования, усмотрев ее в опубликованных комментариях общественных деятелей, после чего агитацию с сайта убрали.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за угрозы коронавируса нового типа. Новой датой голосования президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля. Этот день будет выходным. Голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля.

Москва, Наталья Петрова

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