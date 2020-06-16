ЦИК смягчил меры безопасности при проведении голосования по Конституции

Членов избирательных комиссий перед общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию не будут в обязательном порядке тестировать на коронавирусную инфекцию. Это следует из обновленных рекомендаций ЦИК для избирательных комиссий по профилактике рисков, связанных с распространением Covid-19, опубликованных в понедельник, 15 июня.

В документе говорится, что тестирование на коронавирусную инфекцию проводится «при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией», на основании предписаний главных государственных врачей регионов.

Напомним, что в первоначальной версии рекомендаций, утвержденной Центризбирком 2 июня, говорилось об обязательном тестировании на Covid-19 всех членов избирательных комиссий. Однако, как выяснилось, в ряде регионов нет денег для проведения всеобщего обследования членов избиркомов. Более того, звучали заявления, что протестировать более 800 тысяч человек, состоящих в участковых избиркомах, невозможно. Председатель ЦИК Элла Памфилова анонсировала внесение изменений в рекомендации, что и в итоге и было сделано.

В Центризбиркоме объяснили такое решение «значительными различиями» в эпидемической обстановке в разных регионах. По словам источника газеты «Коммерсантъ» в ЦИК, было бы нецелесообразно обязать избиркомы тратить бюджетные средства на всеобщее тестирование всех сотрудников и рекомендации должны давать врачи, а не члены избирательных комиссий.

Добавим, что в обновленном документе отсутствует рекомендация о предпочтительном голосовании на улице с использованием веранд, тентов и армейских палаток. В нем говорится, что голосование на свежем воздухе возможно «в ряде случаев», если традиционные помещения не полностью отвечают требованиям эпидемиологической безопасности.

Помимо этого в обновленных рекомендациях сказано, что избиратели должны показывать паспорт члену избиркома из своих рук на расстоянии, которое позволяет увидеть указанные в нем данные. В первоначальной версии документа такого положения не было, говорилось лишь о рекомендации не передавать членам комиссии паспорт в руки при подтверждении личности участника голосования. В связи с этим высказывались опасения, что это упрощает процесс махинаций с итогами голосования.

Голосование по поправкам в Основной закон РФ должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за распространения коронавируса. Новой датой голосования по Конституции президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля. Этот день будет выходным. Плебисцит продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля.



Москва, Наталья Петрова

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