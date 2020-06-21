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Воскресенье, 21 июня 2020, 17:16 мск

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Путин допустил выдвижение своей кандидатуры на новый срок

Президент России Владимир Путин допустил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок в том случае, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию. Об этом российский лидер заявил в интервью на телеканале «Россия 1».

«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», – сказал президент. Он уточнил, что лично для себя ее ничего не решил.

Путин пояснил, что в случае отказа россиян от поправок в Конституцию, года через два «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». «Работать надо, а не преемников искать», – подчеркнул глава государства.

Одна из поправок в Конституцию предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства и его предшественников. Инициативу выдвинула Валентина Терешкова. 14 марта Путин подписал соответствующий закон, а 16 марта поправку об обнулении признал законной Конституционный суд.

1 июля пройдет всеобщее российское голосование. Участникам плебисцита предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Изначально голосование запланировали на 22 апреля, однако из-за эпидемии коронавируса его перенесли.

Москва, Зоя Осколкова

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