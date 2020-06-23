Глава ЦИК рассказала о десятках жалобах на принуждение к голосованию и призвала россиян «никого не бояться»

В Центризбирком России поступило около 70 жалоб на принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию и применении административного ресурса. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии во вторник. По ее словам, 23 обращения получены из Москвы и 27 – из Санкт-Петербурга.

После проверки всех 70 жалоб ЦИК берет под жесткий контроль ситуацию по 52 обращениям, поскольку в них есть подробные сведения о работодателях, допустивших нарушения, добавила Памфилова, отметив, что все эти жалобы уже направлены в компетентные органы. Глава ЦИК выразила надежду, что по ним будут приняты меры, а люди с этих предприятий проголосуют так, как сочтут нужным, и ничего им за это не будет.

Памфилова в связи с этим призвала россиян «никого не бояться» и голосовать «свободно и так, как считаете нужным».

Глава ЦИК сообщила о своем разговоре с генеральным прокурором РФ по этой теме и заверила, что на «малейшие факты принуждения» по ходу голосования будет оперативное реагирование. Памфилова выразила надежду на то, что «в этот раз наказание будет неизбежным».

Руководитель Центризбиркома предостерегла «должностных лиц» от использования административного ресурса, чтобы «решить свои личные проблемы, отрапортовать». «Имейте в виду: мы будем жестко это пресекать», – заявила Памфилова, отметив, что каждый такой случай будет взят под пристальный контроль «не только во время голосования, но и по итогам».

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за распространения коронавируса. Новой датой голосования по Конституции президент РФ назначил 1 июля. Этот день будет выходным. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля.

Москва, Наталья Петрова

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