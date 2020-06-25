«Специально подарки в кавычках готовили»: в ЦИКе назвали попытки двойного голосования провокацией и пригрозили наказанием

Замглавы Центроизбиркома РФ Николай Булаев заявил, что комиссия разберется с ситуацией с двойным голосованием журналиста ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова по поправкам в Конституцию. Первый раз журналист проголосовал на своем избирательном участке в Москве, второй раз – дистанционно, через сайт mos.ru, где он заранее зарегистрировался для этого. Как отметил Булаев, журналиста должны были вычеркнуть из списка голосующих по месту жительства после того, как он записался на дистанционное электронное голосование, сообщает ТАСС.

По словам Булаева, такая ситуация возможна, если «кто-то не выполняет свои должностные обязанности». Он заявил, что списки на исключение участников онлайн-голосования были направлены в участковые комиссии своевременно. «Мы разберемся, почему на этом участке не произошло вычеркивание господина Лобкова», – пообещал зампредседателя Центризбиркома. По его словам, Мосгоризбирком «найдет человека, который не выполнил то, что он должен был выполнить», и примет решение о его наказании.

Между тем председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голоса участников онлайн-голосования по изменению Конституции, которые пытались проголосовать на обычных участках, будут учтены лишь один раз. «Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен», – пояснил он.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала действия Лобкова провокацией. «Прямо специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», – заявила Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению ЦИКа, журналист совершил административное правонарушение. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реута заявил «Ведомостям», что проголосовавшим два раза грозит как минимум административное наказание по 5.22 КоАП (получение бюллетеня более одного раза в ходе одного и того же голосования).

Ранее Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Основной закон РФ. Сначала – на избирательном участке № 141 в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева, а затем еще раз с помощью электронного голосования, передает «Дождь». Кроме того, о возможности двойного голосования сообщил общественный активист Василий Вайнсенберг в своем Facebook. По его словам, он пришел утром 25 июня на свой участок и заявил, что передумал голосовать дистанционно. Заявку на онлайн-голосование ему одобрили два дня назад. «Напротив моей фамилии стояла пометка – дэг», – пишет активист. Однако, несмотря на это, «меня подвели к дополнительному списку, предупредили об ответственности за двойное голосование и спокойно выдали бюллетень», отметил он.

Голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня. Оно будет проходить по 1 июля. Этот день объявлен выходным. Жители Москвы и Нижегородской области могут участвовать в голосовании онлайн – с 25 по 30 июня.

Москва, Наталья Петрова

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