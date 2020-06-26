В первый день голосования по поправкам в Конституцию явка составила менее 10%

В первый день плебисцита по поправкам в Конституцию РФ проголосовали более 10 млн человек, сообщает Центризбирком РФ. Явка в целом по стране составила 9,2%.

«Число граждан РФ, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования – 10 000 126, явка – 9,2% от числа избирателей, зарегистрированных в РФ», – говорится в сообщении на экране информационного центра ЦИК.

По состоянию на 12:00 мск пятницы, явка на онлайн-голосовании, участвовать в котором могут жители Москвы и Нижегородской области, составила 55,45%.

Голосование по Конституции продлится по 1 июля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.06.20

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