Явка на голосовании составила по России менее 20% за два дня

Явка на всероссийском голосовании по поправкам, вносимым в Конституцию РФ, за два дня составила 19,49%, проголосовали более 21 млн человек. Об этом сообщает Центризбирком России в своем официальном телеграм-канале.

По состоянию на утро 27 июня всего проголосовали 21 171 137 граждан.

Явка на онлайн-голосовании, которое проводится в Москве и Нижегородской области, по состоянию на 12:00 мск субботы, составила 71,5%, проголосовали 851 330 человек.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сегодня в очередной раз заявила о недопустимости принуждения людей к голосованию. «Явка должна быть естественной. Никаких случаев принуждения!», – подчеркнула она, отметив, что ЦИК «контролирует ситуацию, мониторит информполе и оперативно реагирует на поступающую информацию».

Голосование по поправкам в Основной закон страны началось 25 июня и продлится по 1 июля включительно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.06.20

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